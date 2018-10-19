سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: ندعم جهود الحكومة المصرية في محاربة الإرهاب

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إيفان سوركوش، إنه تم تدشين حوار مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، اعتمد على 5 أسس، أهمها القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، متابعًا: «أعلنا منذ البداية عن رغبتنا في التعاون مع مصر في هذا الشأن، من خلال تقديم 6 مليون يورو لـ 7 برامج مختلفة تستهدف الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مصر في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الحكومة المصرية في الاستقرار، وأيضًا في محاربة الإرهاب، مستطردًا أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على عدد من البرامج لمواجهة الإرهاب في عالم أصبح بلا حدود، بحيث تنتشر فيه الأفكار المتطرفة بشكل كبير على الإنترنت.

وأردف أن جهود الاتحاد الأوروبي فيما يخص قطع التمويل عن الإرهابيين، تتركز بطرق متعددة، عن طريق التوعية بخطورة هذه الأفكار، متابعًا: «نتعامل في الاتحاد الأوروبي بخبرة كبيرة في التعاون مع جميع السفارات، فهذه قضية عالمية ومهمة، ومصر شريكة لنا في هذه الجهود».

وفيما يخص المشاركة في أسبوع القاهرة للمياه، ذكر أن الاتحاد الأوروبي شارك مع الحكومة المصرية لتنظيم فعاليات هذه الأسبوع، معقبًا: «قطاع المياه رئيسي بالنسبة لنا، وخضنا مع الحكومة المصرية نقاشات حول الاستثمارات الخاصة، لتشجيعها للقدوم في مصر».

وانطلق أسبوع القاهرة للمياه، في الفترة من 14-18 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 70 دولة، وحوالي 100 وزير، من جميع أنحاء العالم، لبحث سبل مواجهة التحديات المائية خلال الفترة الحالية.