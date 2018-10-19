بهاء الدين عن رفض الهضبة غناء «قال فاكرينك»: دى أغنية الجماهير مش أغنيتك

علق الشاعر بهاء الدين محمد، على رفض عمرو دياب طلب أحد الجماهير بغناء "قال فاكرينك"، التي اعتاد جمهور الهضبة سماعها في حفلاته، خلال الحفل الذي أقيم أمس على مسرح جامعة مصر، قائلاً "فى حد يعمل كده؟!.. الأغنية دى مابقتش أغنيتى ولا أغنيتك! ..دى أغنية الجماهير!".

وأضاف بهاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أول مرة أشوف حد بيحارب نجاح أغنية له! معلش.. الحقيقة مرة.. ولسه".

وأثار عمرو دياب، الجدل بعد هجومه على واحد من جماهير حفلته، بعد أن طلب منه غناء "قال فاكرينك"، قائلاً: "والله ما هقولها، أنت لو قعدت 100 سنه تطلبها مش هقولها، أنت هتمشيني على مزاجك، مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده انت غريب اوي".

أغنية "قال فاكرينك"، كلمات بهاء الدين محمد، ولحنها الهضبة وغناها في حفلاته أكثر من مرة، وكان من المفترض نزولها خلال ألبومه الأخير كل حياتي.