فرنسا ترسل حاملة الطائرات «شارل ديجول» إلى المحيط الهندي لحماية حرية الملاحة

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة ، أنها سترسل حاملة طائراتها شارل ديجول إلى المحيط الهندي للدفاع عن حرية الملاحة ، في وقت يتزايد فيه التواجد الصيني في هذه المنطقة البحرية.

ونقلت قناة (فرانس 24) عن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنسا بارلي، قولها لصحيفة (لا بروفانس) الفرنسية، إن حاملة الطائرات شارل ديجول، التي يجري تجديدها حاليا في ميناء طولون جنوبي فرنسا ، ستكون مستعدة للإبحار إلى المحيط الهندي في مطلع العام القادم.

وأضافت بارلي: "لقد وقفت فرنسا دائما في الصفوف الأولى دفاعا عن الحق في حرية الملاحة في المياه الدولية، وعندما تحدث مخالفات لهذا المبدأ الأساسي للقانون الدولي، كما هو الحال في بحر الصين الجنوبي، يجب أن نستعرض حريتنا في الإبحار في مثل هذه المياه".

وكانت حاملة المروحيات الفرنسية (ديكسمود) أبحرت في بحر الصين الجنوبي في مايو الماضي، كما حلق سرب جوي فرنسي فوق المنطقة في أغسطس.