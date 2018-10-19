مع تغير الفصول وحلول فصل الخريف واستعدادا لفصل الشتاء تنقلب القواعد والأسس المتعلقة بالغذاء الصحي.

تقول الدكتورة ياسمين الصيرفي أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إنه مع دخول فصل الشتاء تتغير أنماطنا الغذائية بداية من تناول الأطعمة الدسمة المليئة بالدهون التى تمنحنا الدفء في الشتاء مرورا بشره الجوع الليلي الذي يدفعنا إلى تناول المزيد من الأطعمة ليلًا مما يسبب زيادة الوزن، بالإضافة إلى قلة الحركة في فصل الشتاء.

لذلك تقدم "الصيرفي" لقراء الشروق الإرشادات التالية لاتباع نظام غذائي صحي سليم استعدادا لفصل الشتاء:

1- يجب الحرص على أن يكون الغذاء الصحي أسلوب لنمط حياة صحي وليس نظام غذائي لفترة معينة ثم نتوقف عن تطبيقه.

2-يجب أن يحتوى الطعام على 6 مجموعات أساسية يتم تناولهم باعتدال لتجنب زيادة الوزن وهم النشويات واللحوم والألبان والفاكهة والخضار والزيوت، يتم توزيعهم بنسب متفاوتة من 50- 55 % من الطاقة للجسم من الكربوهيدرات، 15% من البروتينات ومن 20- 25 % من الدهون.

3- النشويات مصدر هام ومفيد فهي الغذاء الوحيد للمخ ومصدر للطاقة يجب الحصول عليها من الكربوهيدات المعقدة كالفول والفريك والبرغل والذرة والعدس والفاصوليا والأرز البني والفشار والعيش البلدي.

4- الفواكه يفضل تناولها بحصة مناسبة مرتين يوميا غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والخضروات لاحتوائها على الألياف والماء لتجنب الإمساك.

5- الخضروات الورقية الداكنة الجرجير والسبانخ والملوخية والبقدونس غنية بالكالسيوم والحديد والفوليك اسيد.

6- بحلول فصل الشتاء يجب التركيز على الفواكهة الغنية بفيتامين سي لتقوية مناعة الجسم ومكافحة نزلات البرد والفيروسات.

7- حصتان من الألبان يوميا من منتجات الألبان المختلفة ويفضل أن تكون منزوعة أو قليلة الدسم.

8- نحصل على البروتين من البقوليات والمشروم والبيض واللبن والبروتين الحيواني كالفراخ أو اللحم.

9- الحصول على الزيوت من مصدر صحي من المكسرات غير المحمصة أو المملحة كالكاجو والفستق والبندق واللوز وعين الجمل بمقدار حفنة من اليد فالمكسرات غنية بأوميجا 9، أو الزيوت النباتية كزيت الزيتون وعباد الشمس مصدر مهم للجسم لتجنب الإمساك بالإضافة للفيتامينات الذائبة في الدهون التى تمنح الجسم الدفء كفيتامين A D E K وأوميجا 3 وأوميجا 9.

10- ضرورة الإكثار من تناول الماء على الأقل 10 – 12 كوب من الماء يوميا.

11- البعد قدر الإمكان عن الدهون المهدرجة والمتحولة لا تزيد عن 1% في طعامنا والإقلال من الدهون المشبعة "السمن" والإكتفاء فقط بالدهون المشبعة في اللحوم والألبان

12- الحرص على ممارسة الرياضة لتجنب زيادة الوزن في الشتاء.