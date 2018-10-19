سانشيز يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

اكتفى أليكسس سانشيز، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ 9 أشهر فقط بقى فيها بصفوف الشياطين الحمر، حيث أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في أقرب وقت ممكن.

وأفادت بعض التقارير الصحفية البريطانية على رأسها صحيفة دايلي ميل أن اللاعب التشيلي أليكسس سانشيز قرر الرحيل عن صفوف المانيو، حيث طالب وكلاءه بالبحث عن فريق جديد ينتقل له خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن اللاعب أليكسس سانشيز كان قد انتقل لصفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادًما من أرسنال في صفقة تبادلية انتقل على إثرها هنيريك ميخيتاريان للجانرز.

ولم يظهر سانشيز ذو الـ 29 عامًا حتى الآن بمستواه المعهود مع مانشستر يونايتد حيث شارك في 25 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 6 آخرين.