وفد ألماني يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا ألمانيًا، لزيارة المناطق السياحية، والأثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأضاف، أن المحافظة قدمت كافة التيسيرات للزائرين، أثناء إقامتهم بالمحافظة، كما تم تخصيص مرافقين لهم طوال فترة الزيارة للوقوف على كافة احتياجاتهم وتلبية مطالبهم، ضماناً لإتمام الزيارة على أكمل وجه وترك بصمة جيدة لديهم عن المحافظة.

من جانبه، أشار فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بمركز ملوي، إلى أن برنامج زيارة الوفد تضمن زيارة مقبرة بيتوزيرس، ومقبرة ايزادورا، والساقية الرومانية، والسراديب، وجبانة الطيور، وتابوت الكاهن حور عنخ.

واختتم الوفد، زيارته بلوحة الملك إخناتون، يلي ذلك الذهاب إلى منطقة آثار الأشمونين.