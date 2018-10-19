خطة لربط جميع الجهات الحكومية بمركز معلومات شمال سيناء

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أهمية البيانات والمعلومات والإحصاءات بالنسبة لمتخذي القرارات لتنفيذ خطة التنمية، وتقديم الخدمات المتنوعة وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف الغندور، في تصريح له صباح اليوم، أن قواعد البيانات والبنية المعلوماتية هي أساس أي عمل تنموي، تسعى الدولة لتحقيقه وتنفيذه، مشيرًا إلى توحيد قواعد البيانات على ىمستوى محافظة شمال سيناء.

وأشار الغندور، إلى أن مركز المعلومات واتخاذ القرار في ديوان عام المحافظة، هو المسئول عن البيانات والمعلومات والإحصاءات، معلنًا عن وضع خطة لربط جميع الجهات مع مركز المعلومات بشبكة واحدة، بحيث يكون مركز المعلومات هو المصدر الرئيسي للمعلومات والبيانات والإحصاءات.

أعلن الغندور، عن تفعيل مشروع مراكز معلومات التنمية المحلية على مستوي المحافظة، من خلال قيام العاملين بالمشروع بتأدية المهام، التي يكلفون بها على كافة المستويات (محافظة-مركز-مدينة-وحدة محلية قروية-قرية) مع الاحتفاظ بمقرات العمل التي سبق تخصيصها للمشروع والأجهزة والأدوات المساعدة لذلك.

أوضح الغندور، أنه سيتم تنفيذ خطط العمل المستقبلية والتكليفات المطلوبة من خلال المديرين العاملين بالمشروع، حيث سيتم استخراج بطاقة إثبات هوية (كارنية) لجميع لعاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية، حتي يتسنىى لهم جمع البيانات من المواطنين.

وأردف، أن عدد العاملين بمشروع مراكز معلومات التنمية المحلية بشمال سيناء، يبلغ 1225 شخصًا، من بينهم 299 شخصًا بديوان عام المحافظة، و265 بالعريش، و242 ببئر العبد، و119 بالحسنة، و102 برفح، و129 بالشيخ زويد، و69 بنخل.