احتضنت محافظه المنيا، اليوم الجمعة، تحت رعايه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أكبر رالي لتنشيط السياحة بمشاركة 12 دولة على مستوى العالم، من بينهم «أمريكا، إستراليا، البرتغال، سويسرا، كندا، الأرجنتين»، بالإضافة للوفد المصري.

وبدأت فعاليات الرالي، والذي يضم 32 أجنبيا من دول أوروبا، و28مصريا فى رحلة من أسوان إلى القاهرة يتخللها مبيت ليلة فى فندق «أم جى نفرتيتى» بمحافظة المنيا، أثناء سيرهم في ماراثون الرالي، وسيقطع الرالي مسافه 2500 كيلو داخل مصر لتشجيع السياحة، بدأت منذ 11 أكتوبر، وتستمر حتى 18 أكتوبر، حيث كانت محافظة المنيا، آخر محطات رالي الدراجات النارية.

وأكد محافظ المنيا، على دعمه اللامحدود للسياحة، خاصة أن المنيا من المحافظات التي تزخر بمقومات السياحة في العالم، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغيرا ملموسا في حركة تنشيط السياحة بالمحافظة.