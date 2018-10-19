شرطة تنزانيا تُحدِد السيارة والسائق في قضية خطف «أغنى رجل في البلاد»

ذكرت الشرطة في تنزانيا اليوم الجمعة أنه في إطار التحقيقات الجارية في قضية اختطاف أغنى رجل في البلاد، تم تحديد السيارة، والسائق الذي اختطف الملياردير لدى مغادرته أحد الفنادق الاسبوع الماضي.

وقال سيمون سيرو، المفتش العام بالشرطة، في مؤتمر صحفي إن كاميرات المراقبة أظهرت سيارة "تويوتا سرف" زرقاء، من دولة مجاورة، استخدمت في اختطاف رجل الأعمال محمد دويجي.

وأضاف سيرو: "حددنا أيضا الشخص الذي كان يقود السيارة وقت عملية الخطف"، ولم يذكر اسم المشتبه به أو الدولة التي جاءت منها السيارة.

وتابع: "نحن نتعاون مع منظمة الشرطة الدولية إنتربول، إذا وصلنا لنقطة نحتاج فيها لمساعدتهم لن نتردد"، مضيفا أن تنزانيا لن ترسل فريق محققين للدولة التي جاءت منها المركبة.

وعرضت أسرة دويجي نحو نصف مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الوصول إليه.

وتردد أن قيمة ثروة دويجي صاحب الـ43 عاما، صاحب شركة "ميتال" تقدر بـ1.5 مليار دولار.