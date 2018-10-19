تقرير: ارتفاع عدد طلبات الحصول على الجنسية الألمانية في بريطانيا

شهدت طلبات الحصول على الجنسية الألمانية في بريطانيا ارتفاعا ملحوظا منذ تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر أن معظم المتقدمين في بريطانيا للحصول على جواز سفر ألماني من الأفراد الذين فروا في الماضي من الحكم النازي إلى بريطانيا وذريتهم.

وجاء في التقرير أن عدد هذه الطلبات كان يبلغ 59 طلبا عام 2015، ثم ارتفع إلى 3731 طلبا منذ عام 2016.

وبحسب التقرير، فإن معظم هذه الطلبات مقدمة بناء على المادة رقم 116 من البند الثاني في الدستور الألماني، والتي تمنح الأفراد الذين لاحقهم النظام النازي وذريتهم الحق في المطالبة باستعادة الجنسية الألمانية التي تم تجريدها منهم.

ووفقا للبيانات، فإن عدد هذه الطلبات بلغ 760 طلبا عام 2016 ، و1824 طلبا عام 2017 و1147 طلبا منذ بداية هذا العام حتى أيلول/سبتمبر الماضي.