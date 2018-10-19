الشرطة الأمريكية تعتقل شخصًا هدد بقتل عضوين بالكونجرس

ألقت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على رجل هدد اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالقتل، بسبب دعمهما لتعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا.

ونقلت قناة (إن بي سي) الإخبارية الأمريكية عن مكتب المدعي العام للمقاطعة الشرقية في نيويورك، قوله إن المتهم رونالد ديريسي (74 عامًا) ترك أكثر من 10 رسائل صوتية لاثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، لكي يثنيهما عن تأييد كافانو أثناء عملية التصويت في الكونجرس.

وكان تعيين كافانو في المحكمة العليا، في 6 أكتوبر الجاري، قد سبقته حالة من الجدل الحاد داخل وخارج الكونجرس بسبب اتهام 3 نساء له ​​بسوء السلوك الجنسي.

ولم يذكر مكتب المدعي أسماء أي من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تلقوا الرسائل، لكنه نشر مضمون بعض هذه الرسائل، والتي لمح فيها المتهم إلى قتل العضوين ووجه إهانات إلى كافانو نفسه.

وأوضحت الشبكة أن السلطات توصلت إلى المتهم بعدما تتبعت الاتصالات التي تمت عن طريق شريحة هاتف مسبقة الدفع، تم شراؤها ببطاقة ائتمان تعود إلى ديريسي.