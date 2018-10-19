انتحار شاب رفض والده زواجه بالبحيرة

أقدم شاب بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة على الانتحار بتناول أقراص حبوب حفظ الغلال، لرفض والده زواجه.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد إسلام قطب رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي الدلنجات من المستشفى العام بوصول «طارق. ع. ع»، 21 سنة، سائق توك توك، مقيم زاوية حمور بدائرة المركز، مصاب بادعاء تسمم فسفوري، وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود وتوفي فور وصوله.



وبسؤال والده، أقر بتناول نجله ثلاث أقراص حبوب حفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب رفضه زواجه لصغر سنه، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة بعد العرض على الطب الشرعي.