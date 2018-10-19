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بوفون لايتمنى مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال

محمد كمال
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 3:58 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 3:58 م

أكد الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يرغب في مواجهة فريقه السابق يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوفون في تصريحات لصحيفة"لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: لا أرغب في مواجهة يوفنتوس حتى في نهائي دوري الأبطال.

وأضاف: لا أريد أن أكون سببًا في حزن جماهير النادي الذي لعبت له في سنوات طويلة .

وتابع: لو واجهت يوفنتوس فأتمنى أن يكون ذلك في وقت أخر غير النهائي .

ويلعب باريس سان جيرمان في المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كلًا من ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وريد ستار الصربي .


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