بوفون لايتمنى مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال

أكد الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يرغب في مواجهة فريقه السابق يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.
وقال بوفون في تصريحات لصحيفة"لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: لا أرغب في مواجهة يوفنتوس حتى في نهائي دوري الأبطال.
وأضاف: لا أريد أن أكون سببًا في حزن جماهير النادي الذي لعبت له في سنوات طويلة .
وتابع: لو واجهت يوفنتوس فأتمنى أن يكون ذلك في وقت أخر غير النهائي .
ويلعب باريس سان جيرمان في المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كلًا من ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وريد ستار الصربي .