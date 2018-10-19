نائبة رئيس الوزراء الماليزي: نوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاق الشراكة في يناير 2019

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الماليزي، وان عزيزة إسماعيل، أن بلادها والاتحاد الأوروبي سيوقعان اتفاق الشراكة والتعاون في شهر يناير العام المقبل.

وقالت إسماعيل، بعد لقائها ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موجيريني لوكالة أنباء (برناما) الماليزية، إنه "من المتوقع أن تنظر ماليزيا إلى ما هو أبعد من التجارة الثنائية والاستثمارات بعد التوقيع".

وأعربت موجيريني، عن استعداد بلادها لتعزيز العلاقات من أجل المصالح المشتركة.

ومن المقرر، أن توقع الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا على اتفاق الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكي تكون مؤهلة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.