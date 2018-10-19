«الخارجية الفلسطينية»: قرار إلحاق القنصلية الأمريكية في القدس لسفارتها تواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، رفضها لكل القرارات الأمريكية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني وتلك التي تستهدف القدس الشرقية تحديدًا، ورفضها لقرار إلحاق القنصلية الأمريكية في القدس لسفارتها والذي يساند كليا الموقف الإسرائيلي باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزءا من إسرائيل.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن هذا القرار الأمريكي الإداري في صيغته والسياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأمريكي القائم في استمرار الحرب الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية جزءًا رئيسيًا من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث وجب التعامل الدولي معها على هذا الأساس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن أمس الخميس، إنهاء وجود القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، كجسم قنصلي أمريكي منفصل سياسيًا وإداريًا عن السفارة الأمريكية في إسرائيل، وضمها كليا للسفارة الأمريكية التي تم نقلها من تل أبيب للقدس، وذلك انسجامًا مع قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.