«اقتصادية قناة السويس»: خفض رسوم ميناء شرق بورسعيد للبقاء في المنافسة

قال عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن قرار تخفيض رسوم ميناء شرق بورسعيد، يأتي طبقًا لمعطيات السوق لإبقاء الميناء محوريًا في المستقبل وجوهرة لمنطقة شرق البحر المتوسط، موضحًا أن كافة الأعمال الجارية في منطقة شرق بورسعيد تعتمد على وجود الميناء.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الفترة السابقة شهدت انسحاب بعض الخطوط الملاحية من الميناء وموانئ أخرى قريبة، بعد زيادة الرسوم السيادية للدولة، أعقبها خفض للأسعار في أغسطس 2017، إلا أنها لم تؤت ثمارها، فاتخذت الهيئة قرارًا بخفض جديد بعدما أجرت دراسة خاصة بذلك.



وذكر أن الهدف هو التحرك بمرونة والتنافس مع الموانئ الأخرى للبقاء في الواجهة، بالإضافة إلى جذب الشركات للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، لافتًا إلى عمل الهيئة على التسويق للقرار، وأنه لا يمكن انتظار النتائج قبل نهاية الربع الأول من العام 2019.



وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، قد أصدر قرارًا، الخميس، بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد.



