توظيف نائب رئيس وزراء بريطانيا السابق نيك كليج لدى فيسبوك

عينت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق نيك كليج رئيسا للشؤون العالمية والاتصالات، حسبما أعلن الأخير اليوم الجمعة.

وكتب يقول: "أتطلع إلى أن أكون جزءًا من هذه المهمة. طوال حياتي العامة، كنت أستمتع بمواجهة القضايا الصعبة والمثيرة للجدل. آمل أن استخدم بعض هذه المهارات في مهمتي الجديدة".

وذكرت وكالة برس أسوشييشن البريطانية أن العضو السابق في الحزب الديمقراطي الليبرالي سيتولى المنصب خلفا لإليوت شريج في يناير.

كان كليج زعيم الديمقراطيين الليبراليين في الفترة من 2007 إلى 2015 وشغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد ديفيد كاميرون في عام 2010.