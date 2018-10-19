في ذكرى رحيله أشهر مقولات المناضل علي عزت بيجوفيتش

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تحل اليوم 19 أكتوبر، ذكرى رحيل المفكر والزعيم ورئيس البوسنة والهرسك الراحل، علي عزت بيجوفتيش، عن عمر ناهز الـ 78، في مستشفى سراييفو بعد إصابته بكسر في الضلوع، إثر سقوطه من منزله.

وفي ذكرى رحيله الـ15 تستعيد أحد أشهر مقولات للمناضل والمفكر علي عزت بيجوفتيش.

• الثقافة هي تأثير الدين على الإنسان أو تأثير الأنسان على نفسه بينما الحضارة هي تأثير الذكاء على الطبيعة أو العالم الخارجي .

• ليست الصلاة مجرّد تعبير عن موقف الإسلام من العالم ، إنما هي أيضٍا انعكاس للطريقة التي يريد الإسلام بها تنظيم هذا العالم

• عندما تكون في السجن تكون لك أمنية واحدة وهى الحرية، لكن عندما تمرض في السجن لا تفكر بالحرية وانما بالصحة، ولذا فالصحة تسبق الحرية.

• القانون الذي يعطي المواطن «حق» التصفيق وتمجيد الطبقة الحاكمة ليس قانونًا، بل «مسخرة».

• إن محك اختبار شرعية أي نظام اجتماعي هو الطريقة التي يُعامل بها المعارضون والأقليات.

• الثقافة هي الخلق المستمر للذات، أما الحضارة فهي التغيير المستمر للعالم، وهذا هو تضاد الانسانية والشيئية.

• الحضارة تُعلِّم أما الثقافة فتُنور؛ تحتاج الأولى إلى تعلم أما الثانية فتحتاج إلى تأمل.

• الصيام أعلي تعبير عن الإرادة ، أي فعل الحرية

• إن الغرب قوي والمجتمع الفاسد لا يمكن أن يكون قويا.

• إذا كان من الممكن استلام السلطة بالوعود، فإن المحافظة عليها لا تكون إلا بالنتائج.

• الإسلام طريقة حياة أكثر منه طريقة تفكير.

• الجنون في الشباب هو شرط الحكمة في الكبر.

• الكلمة تكشف الحقيقة ولكنها يمكن أن توظف لإخفائها.

• المعنى النهائي للفن أن يكتشف الخصوصية الإنسانية في الناس الذين أساءت إليهم الحياة.

• إن الذي لا يعترف بخلق الإنسان لا يمكن أن يفهم المعنى الحقيقي للإنسانية.

• إن العدمية ليست إنكارا للألوهية ولكنها احتجاجا على غيابها.

• إن الفن، في بحثه عما هو إنساني، أصبح باحثاً عن الله.

• إن المجتمع العاجز عن التدين، هو أيضا عاجز عن الثورة.

• لكل إنسان قَدَرُه، والتسليم بهذا القدر هو الفكرة النهائية العليا للإسلام.

• تعليمنا في المدارس يزكي فينا الحضارة فقط، ولا يساهم بشيء في ثقافتنا.

• كلما زادت الرفاهية والرخاء كلما تعاظم الشعور باليأس والخواء.

• خيبة الأمل، تكون بمقدار الأمل نفسه، الأمل الكبير يولد خيبة أمل كبيرة.

• لا شيء أسمى وأعمق من الإيمان ولا شيء أكثر غباء ومللا من بعض المؤمنين! .

• لا كراهة لدي ولكن لدي مرارة

• لا يحتوي القرآن على حقائق علمية جاهزة

• لا يصح أن يكتب التاريخ أولئك الأشخاص الذين صنعوه أو كانوا جزءا منه

• لحكمة ما سجدت الملائكة للانسان، آلا يتضمن هذا تفوق ما هو إنساني على ما هو ملائكي؟.

• لم يغنِّ الشعب للذكاء، وإنما غنَّى للشجاعة… لأنها الأكثر ندرة.

• ليس الإنسان بما يفعل بل بما يريد بما يرغب فيه بشغف.

• ليست الإنسانية في الكمال أو العصمة من الخطأ، فأن تخطئ وتندم هو أن تكون إنساناً.

• من الممتع أن بعض الناس يطالبون بإصرار بحق التفكير، وعندما يحصلون عليه ويمتلكونه لا يستعملونه.

• مهما يكن الأمر، فإن البشر أما أخيّار وأما أشرار، ولكنهم ليسوا أبرياء.

• وحده الذي يسأل يحصل على الجواب.

• يعتقد بعض الناس أن انتماءهم الديني يحررهم من مسؤولية التفكير.

• يوجد سبب لاحتمالي كل ذلك وهذا السبب واحد ووحيد ولكنه يكفي.. لأنه يجب عليَّ ذلك!.