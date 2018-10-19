إيطاليا تحظر أكواب وأطباق البلاستيك بداية من عام 2020

قال وزير البيئة الايطالي، سيرجيو كوستا في مقابلة اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم حظر استخدام أكواب وأدوات المائدة والاطباق المصنوعة من البلاستيك وغيرها من المواد التي يتم التخلص منها، اعتبارا من يناير 2020 .

وقال كوستا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية اليومية، إن هدفه تنظيف النظم البيئية البحرية قدر الامكان"، مضيفا أنه "للقيام بذلك، يتعين علينا أولا وقبل كل شيء تقليص تأثير بعض المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة".

وأضاف كوستا أنه اعتبارا من عام 2020، لن يتم السماح لقوارب الصيد بإلقاء مخلفاتها في المياه، كما سيتم حظر مستحضرات التجميل التي تحتوي على جُسيمات صغيرة من البلاستيك.