جماعتان صحفيتان تدينان مدح ترامب للاعتداء على مراسل صحفي

أدانت جماعتان صحفيتان كبيرتان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، لإشادته بسياسي اعتدى على مراسل أجنبي العام الماضي.

وقال ترامب أمام حشد من المواطنين في مونتانا مساء أمس الخميس، "أي شخص يمكنه القيام بذلك، هو مثلي .. إنه رجل عظيم، وصعب المراس".

وفي عام 2017 ، هاجم عضو الكونجرس عن ولاية مونتانا جريج جيانفورت ، وهو جمهوري ، مراسلًا لصحيفة الجارديان كان يكتب عن الحملة الانتخابية، على الرغم من أن السياسي فاز في الانتخابات على أي حال.

واعترف جيانفورت في وقت لاحق بأنه مذنب في تهمة الاعتداء ودفع 50 ألف دولار للجنة حماية الصحفيين ، وهي إحدى الجماعات التي تنتقد ترامب الآن.