ارتفاع طلبات الحصول على المواطنة الألمانية للاجئين من عهد النازي ببريطانيا

ارتفع عدد طلبات الحصول على المواطنة الألمانية من اللاجئين السابقين إبان عهد النازى المقيمين في بريطانيا بشكل كبير منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي والمعروف باسم "بريكزيت" عام 2016، وذلك وفقًا لتقارير صادرة عن شركة فونكه ميدينجروبه الألمانية للنشر.

ووفقا للتقارير اليوم الجمعة، كان معظم المتقدمين إما لاجئين سابقين من ألمانيا النازية أو أحفادهم.

وقال قنسطنطين كوهله، المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار الموالي لقطاع الأعمال التجارية ، إن الزيادة كانت مرتبطة بشكل واضح باستفتاء بريكزيت وأظهرت أن "العديد من الأشخاص في المملكة المتحدة يشعرون أنهم قريبون من الاتحاد الأوروبي".

وذكرت التقارير أن عدد ما يسمى بـ "طلبات العودة للوطن" التي تلقتها المكاتب الألمانية في بريطانيا زادت من 59 طلبا في 2015 إلى 3731 طلبا منذ عام 2016.