مدبولي يوجه المحافظين بالاستعداد للأمطار وعدم التهاون في ملف استرداد الأراضي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طالب المحافظين بالاستعداد جيدًا لاستقبال فصل الشتاء، والأمطار التي قد تأتي فجأة.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن المحافظات تقوم بإعداد الطرق وأماكن تصريف المياه، استعدادًا لأية أمطار، متابعًا: «الأمطار قد تأتي فجأة ويجب الاستعداد لها، لأنها عندما تأتي لن تخبرنا».



وذكر أن «مدبولي»، أكد على عدم التهاون بأي شكل في ملف استرداد أراضي الدولة، بالحصول على المستحقات المالية أو إزالة التعديات الجديدة على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى توجيه «مدبولي»، بزيادة عدد المراقبين في المناطق الزراعية لملاحظة الأبنية مبكرًا لمنعها.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع مجلس المحافظين، صباح الخميس.



