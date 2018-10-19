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«التعاون الإسلامي» تدين العنف في أفغانستان وترفض المساس بانتخاباتها

الرياض - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:12 ص | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:12 ص

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة, الهجوم الذي استهدف مكتب مرشح في الانتخابات بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وكذلك الهجوم الانتحاري الذي استهدف دورية للقوات الأجنبية في منطقة باجرام الأفغانية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، في بيان له اليوم الخميس، رفضه أي مساس بالانتخابات في أفغانستان، مناشداً الحكومة والزعماء السياسيين وشعب أفغانستان ممارسة ضبط النفس ، وتغليب الوحدة والمصالحة الوطنية على المصالح الفردية أو الجماعية ، وإبداء التزام وتصميم أقوى على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الشعب على أوسع نطاق ممكن.

وقال مسؤولون إن مرشحا فى الانتخابات الأفغانية قتل الأربعاء فى تفجير استهدف مكتبه فى إقليم هلمند بجنوب البلاد .

وذكر مسؤول حكومي كبير أن عبد الجبار قاهر أمان الذى كان يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية السبت قتل فى التفجير، وقال مسؤول حكومى آخر إن ثمانية أصيبوا فى الهجوم.


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