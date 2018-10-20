رئيس لاتفيا يجري مشاورات من أجل تكوين حكومة جديدة

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أجرى رئيس لاتفيا رايموندس فيونيس مشاورات مع سبعة أحزاب نجحت في الانتخابات البرلمانية قبل أسبوعين من أجل تشكيل حكومة جديدة في هذه الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأسفرت المشاورات التي جرت أمس الخميس واليوم الجمعة، في العاصمة ريجا عن إمكانية تشكيل ائتلافات حكومية محتملة وإمكانية وجود مرشحين لوظيفة رئيس الوزراء.

فيونس الذي يجب أن يكلف شخصا بتشكيل الحكومة طالب الأحزاب بعد اللقاء بأن يتفقوا بقدر الإمكان على مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال رئيس الدولة إن لاتفيا تحتاج إلى "حكومة مستقرة قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها"، وتتمتع بأغلبية في البرلمان.