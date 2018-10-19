477 مليون دولار قيمة مبيعات ألمانيا من الأسلحة للسعودية في 9 أشهر

وافقت الحكومة الألمانية، على صفقات بيع أسلحة للسعودية بقيمة تقارب نصف مليار دولار حتى الان خلال عام 2018، مما يجعل من المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية، بعد الجزائر، وفقًا لوثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكرت الوثيقة، التي أعدتها الوزارة بناء على طلب من نائب برلماني، وافقت برلين على مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة 416.4

مليون يورو (477 مليون دولار) في الفترة من الأول من يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري.

وأشار البيان، إلى أن السعودية تقود تحالفًا عربيًا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.

وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة الألمانية للجزائر، في نفس الفترة من العام الجاري 741.3 مليون يور.

وقد تشكل مبيعات الأسلحة للسعودية، خرقًا لاتفاق وقعه طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا في بداية الولاية الرابعة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.