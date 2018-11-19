أول معرض على الإطلاق في ألمانيا لقناع اكتُشف في «مقبرة أجاممنون» اليونانية

حقق عالم الآثار الألماني هاينريش شليمان، خلال عمل تنقيبي في مقبرة قديمة في موكناي في الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة بيلوبونيز اليونانية في 1876، اكتشافين مثيرين خلال يومين قضاهما في الموقع.

فقد اكتشف أولا قناعا ذهبيا لوجه دائري وجثمان محفوظ بشكل جيد وهو الاكتشاف الذي أذهله لأنه بدا يشبه بالضبط بطل حرب طروادة الملك أجاممنون كما تخيله شليمان، وفي اليوم التالي، وفي نفس المقبرة عثر على قناع ذهبي آخر سيتم وصفه فيما بعد بـ"قناع أجاممنون".

والآن وللمرة الأولى في ألمانيا سوف يعرض القناع الذي يرجع إلى نحو 1600 عام قبل الميلاد في ديسمبر، وهو من بين أبرز المعروضات في معرض "موكناي-العالم الأسطوري لأجاممنون" في قصر كارلسروه من الأول من ديسمبر وحتى الثاني من يونيو 2019، والقناع من بين أولى المفردات القديمة البالغ عددها 419 قطعة التي ستصل كارلسروه، وبعضها لم يتم إعارته للخارج من قبل.

ويقام معرض أجاممنون بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة اليونانية وهو أكبر معرض ثقافي تاريخي في العالم بشأن اليونان الموكينية، بحسب متحف باديش، والمعرض نتاج تعاون علمي سابق اشتمل على قيام المتحف بإعارة ثقله للجهود اليونانية لمكافحة السرقة والتجارة غير المشروعة في الآثار.

أدى العصر الموكيني، المسمى على اسم إحدى أهم المدن في اليونان ما قبل العصر الكلاسيكي، إلى أرقى ثقافة في القارة الأوروبية بين عامي 1600 و1200 قبل الميلاد.