البحرية الروسية: نجاح تجربة غطس غير مسبوقة للغواصين الروس

أعلنت البحرية الروسية، اليوم الأحد، عن نجاح تجربة فريق من غواصيها بالوصول إلى عمق يزيد عن 400 متر في مياه المحيط الهادئ.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي بالمنطقة الشرقية الروسية المعنية بأسطول المحيط الهادئ الروسي - حسبما أفاد الموقع

الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أنه تم بنجاح إخراج الغواصين الذين نفذوا عملية غطس تجريبية لا سابق لها في تاريخ القوات البحرية الروسية على عمق 416 مترًا، من على متن سفينة الإغاثة الروسية "إيجور بيلؤوسوف".

وأضاف البيان أن الغواصين تدربوا أثناء التجربة على توصيل خراطيم الهواء بهيكل غواصة منكوبة مفترضة، مشيرًا إلى أن الغواصين خضعوا بعد عملية الغطس على مدار 23 يومًا للمكوث في مجموعة من غرف الضغط من أجل إعادة تكيفهم مع الظروف الطبيعية تحت رقابة طبية.

يُذكر أن سفينة الإغاثة الروسية "إيجور بيلؤوسوف" دخلت الخدمة في أسطول المحيط الهادئ الروسي في عام 2016، وهي مزودة بتجهيزات خاصة تمكن الغواصين من الغطس على عمق يبلغ 450 مترًا، من أجل انتشال أفراد طاقم غواصة منكوبة إلى سطح المياه.