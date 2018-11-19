وزير الخارجية البريطاني يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني

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وصل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن هانت يبحث في طهران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والشؤون الدولية والاتفاق النووي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقي مسؤولين إيرانيين آخرين منهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة وزير خارجية بريطانيا إلى طهران يومًا واحدًا.

يُذكر أن زيارة هانت لطهران هي الأولى بعد تسلمه حقيبة الخارجية البريطانية منذ يوليو الماضي.