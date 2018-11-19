إخلاء عقار أثر سقوط سقف حجرة في الإسكندرية دون إصابات

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل؛ يفيد سقوط سقف حجرة شقة بعقار واقع في منطقة باكوس مساحته 140 متر "بناء قديم" مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، بكل طابق شقتين "يقطنه أسرتين" وسقوط سقف حجرة شقة الطابق الأول علوي على سقف حجرة الطابق الأرضي "دون حدوث إصابات".

ووفقًا لبيان شرطة الإسكندرية، اليوم الاثنين، فقد تم إخطار غرفة عمليات المحافظة، وحى شرق، حيث أشار مهندس الحي بالإخلاء المؤقت لسكان العقار "دون المنقولات"؛ لحين العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم التنبيه على قاطني العقار بالإخلاء.

تم وضع حواجز حديديه أمام العقار لتأمين المارة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر محضر جنح قسم شرطة أول الرمل، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.