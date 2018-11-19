الرئيس السوري: العلاقات بين الدول يجب أن يكون محركها على الدوام تحقيق مصالح الشعوب وتطلعاتها

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، إن أهمية زيارات الوفود البرلمانية تنبع من كونها المعبر الحقيقي عن المواقف الشعبية والبوصلة الموجهة للعلاقات الثنائية بين الدول والتي يجب أن يكون محركها على الدوام هو تحقيق مصالح الشعوب وتطلعاتها .

جاء ذلك في كلمة للأسد خلال استقباله وفدًا برلمانيًا أردنيًا يضم عددًا من رؤساء اللجان في البرلمان الأردني ويترأسه النائب عبد الكريم الدغمي حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف الأسد أن الدور الكبير المنوط بالبرلمانيين تعود أهميته لتوعية الشعب العربي بحقيقة المعركة التي تواجهها

منطقتنا العربية والتي لا ترتبط بسوريا فقط وإنما هي معركة طويلة جوهرها هو ضرب الانتماء لدى الإنسان العربي بحيث تصبح كل المشاريع الخارجية سهلة التحقق والتنفيذ مؤكدا أن تمسك الشعب والجيش السوري بانتمائه القومي كان من العوامل الأساسية التي ساهمت في صموده رغم كل المحاولات التي استهدفت هذا الانتماء.

من جانبهم ،أكد أعضاء الوفد البرلماني أن نبض الشارع الأردني كان على الدوام مع الشعب السوري في وجه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها لأن سوريا هي خط الدفاع الأول عن كل المنطقة العربية وانتصارها في هذه الحرب سيكون انتصاراً لجميع الدول العربية في وجه المشاريع الغربية التي تستهدف ضرب استقرارها وتفتيتها خدمة لأمن "إسرائيل".

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين سورية والأردن في جميع المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين .