طالبان تؤكد إجراء مباحثات مع وفد أمريكي في قطر

أكدت حركة طالبان لقاءها مع وفد أمريكي رفيع المستوى في قطر؛ لإجراء مباحثات أولية بشأن حرب أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان اليوم الاثنين، أن الاجتماع تم الأسبوع الماضي في الفترة بين يومي الأربعاء والجمعة في قطر، لافتا إلى عدم التوصل إلى اتفاق في أي موضوع.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو اللقاء المباشر الثالث لمسؤولين من الحكومة الأمريكية مع طالبان منذ بداية فصل الصيف.

وجاء في بيان المتحدث باسم الحركة أن طالبان ناقشت الوضع الحالي في أفغانستان، وأصرت على تشكيل "حكومة إسلامية" للبلاد والتوصل إلى "حل حقيقي للمشكلات".

يُذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد لم يؤكد بشكل مباشر إجراء المباحثات خلال زيارته لكابول أمس الأحد، ولكنه قال لوسائل إعلام أفغانية إن لديه -على الرغم من التحديات والصعوبات -"تفاؤل أو أمل حذر" يتيح إقامة حوار داخلي أفغاني من أجل إنهاء الحرب التي استمرت 17 عاما.

وكانت طالبان قد ألحقت أضرارا شديدة بقوات الأمن الأفغانية خلال الشهور الماضية.

وبحسب بيانات الجيش الأفغاني، تسيطر الحكومة الأفغانية على عدد من أقاليم البلاد يزيد قليلا عن النصف.

وخلال الأسبوع الماضي وحده ترددت تقارير إخبارية عن نشوب معارك فيما لا يقل عن 16 إقليما من إجمالي أقاليم أفغانستان البالغ 34 إقليما.