الشرطة العراقية: مقتل 3 رجال شرطة في هجوم لداعش جنوب شرقي الموصل

أعلنت مصادر من الشرطة العراقية بمحافظة نينوى، اليوم الاثنين، مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش على نقطة تفتيش جنوب شرقي الموصل.

وقال الرائد زياد إياد، من شرطة نينوى، إن: "عناصر داعش هاجموا اليوم نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية داخل قضاء مخمور، وقتلوا ثلاثة من رجال الشرطة قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ويعد قضاء مخمور الواقع جنوب غربي أربيل من المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وتشهد مناطق بمحافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية، تسلل عناصر من تنظيم داعش لتنفيذ عمليات خطف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.