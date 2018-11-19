«الوحدة الحمراء» التابعة لطالبان بأفغانستان تتكبد خسائر كبيرة في نانجارهار

تكبدت عناصر "القوات الخاصة" التابعة لحركة طالبان، والمعروفة بـ"الوحدة الحمراء"، بالإضافة إلى عدد من المقاتلين الآخرين، خسائر كبيرة أثناء عمليات وغارات جوية جرت في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية، نقلا عن الجيش الأفغاني قوله في بيان له، إن الوحدة "20" التابعة للجيش الأفغاني في نانجارهار، نفذت عمليات مدعومة من جانب القوات الجوية في منطقة خوجياني، ما أسفر عن مقتل 30 مسلحا على الأقل.

وأضاف البيان أن ثلاثة على الأقل من مسلحي طالبان أصيبوا بجروح أثناء العمليات والضربات الجوية.

في الوقت نفسه، قال الجيش الأفغاني إن القتلى بينهم عدد من مسلحي "الوحدة الحمراء".

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على التقرير حتى الآن.