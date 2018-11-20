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رئيس الحكومة المغربية يبحث مع نظيره الإسباني سبل محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

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نشر فى : الإثنين 19 نوفمبر 2018 - 11:49 م | آخر تحديث : الإثنين 19 نوفمبر 2018 - 11:49 م

بحث رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد يضم عدداً من أعضاء الحكومة الإسبانية، جوانب من العلاقات الثنائية، وتطرقا لموضوع محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مبرزاً مساهمة إسبانيا الإيجابية في حثّ الاتحاد الأوروبي على دعم المغرب في هذا المجال.

وأشاد رئيس الحكومة الإسبانية خلال اللقاء وفقا لوكالة الانباء المغربية باستضافة المغرب للمؤتمر الدولي حول الهجرة المرتقب يومي 10 و11 ديسمبر القادم بمدينة مراكش، مضيفاً أن إسبانيا ستكون ممثلةً على أعلى مستوى في هذا الملتقى.

من جهته، رحب رئيس الحكومة المغربية بالتعاون القائم مع إسبانيا في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أنها قضية معقدة ومتشابكة، ولا يمكن تسويتها فقط عبر المقاربة الأمنية.

ودعا المسئول المغربي إلى اعتماد مقاربة تنهض بالتنمية في المناطق المصدرة للهجرة السرية، والاعتماد على الرقي بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.


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