الصين وبروناي تتفقان على رفع العلاقات إلى شراكة تعاونية استراتيجية

اتفقت الصين وبروناي، اليوم الاثنين، على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة تعاونية استراتيجية.

جاء هذا الاتفاق خلال محادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينج، وسلطان بروناي حسن بلقية.

وكان بينج بدأ، أمس الأحد، زيارة دولة إلى بروناي، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس صيني لهذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ 13 عاما.

وأكد بينج –عقب وصوله- أن الصين وبروناي جارتان وثيقتان عبر البحر، وصديقتان وشريكتان تجمعهما ثقة متبادلة وتاريخ طويل من التبادلات الودية.

وذكر أنه منذ إقامة علاقات دبلوماسية قبل 27 عاما، تتعامل الدولتان مع بعضهما البعض على أساس المساواة، وعمقتا الثقة السياسية المتبادلة وحققتا نتائج مثمرة في مختلف مجالات التعاون، الأمر الذي جلب منافع كبيرة للشعبين وحقق إسهامات إيجابية للسلام والازدهار في المنطقة.

وتعد هذه هي المحطة الثانية من جولة الرئيس الصيني في منطقة آسيا-الباسيفيك، حيث قام بزيارة دولة إلى باباوا غينيا الجديدة، والتقى خلالها قادة من دول جزر الباسيفيك التي لديها علاقات دبلوماسية مع الصين وحضر اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك في مدينة بورت مورسبي عاصمة البلاد.

ومن المقرر أن يختتم بينج جولته الخارجية الحالية بزيارة الفلبين عقب انتهاء زيارته الحالية لبروناي.