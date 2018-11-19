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الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة جنوبي البلاد

الجزائر- د ب أ
نشر فى : الإثنين 19 نوفمبر 2018 - 3:38 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 نوفمبر 2018 - 3:38 ص

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش ضبطت في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، أمس الأحد، مخبأ للأسلحة، قرب الشريط الحدودي بمنطقة أدرار جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه جرى التحفظ على قاذف صاروخي "آر بي جي 7"، وبندقية رشاشة من نوع "إف إم بي كيه"، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، وبندقية من نوع "إم إيه إس- 54"، وثلاث بنادق تكرارية، وبندقية صيد، وقذيفتان عيار 82 ملم، وقنبلتين يدويتين، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف الأعيرة.


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