وزير فلسطيني: ندعو الجهات المانحة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير في غزة

قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، إنه تم توجيه دعوات مناشدة للجهات المانحة لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وأعرب الحساينة خلال جولة تفقدية قام بها على البنايات السكنية التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الأخير، عن تضامنه مع أصحاب المنازل المدمرة، مشددا على أنه سيتم إعادة إعمار كل وحدة سكنية تعرضت للتدمير، وأكد أن طواقم الوزارة تقوم بحصر الأضرار وتجهيز البيانات الخاصة بالوحدات السكنية المتضررة، وتقوم معدات الوزارة بإزالة الأجزاء العالقة في المباني التي تعرضت للتدمير.

وشدد الوزير الحساينة على أن هناك اتصالات مع عدد من الجهات الدولية والجهات المانحة بخصوص البنايات السكنية التي تعرضت للتدمير خلال العدوان على القطاع .