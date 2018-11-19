أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم /الاثنين/، أنه سيتم تكريم الفائزين بجائزة (فاطمة بنت مبارك الدولية للأمومة والطفولة) غدا بأبوظبي.

وقالت الريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإمارات، في تصريح اليوم: "إن الجائزة تهدف إلى إبراز اهتمام الإمارات العربية بقضايا الأمومة والطفولة على المستوى العالمي.. موضحة أن الجائزة تهدف أيضا إلى تشجيع الأفراد والجهات الحكومية والخاصة في الإمارات والعالم على البحث العلمي والدراسات المتخصصة بمجال الأمومة والطفولة، وتحفيزهم على الإبداع وتطوير المبادرات والمشاريع التي من شأنها توفير الخدمات اللازمة للعناية بالأمومة والطفولة".

وأشارت إلى أنه تم فتح باب الترشح للتسجيل للجائزة في يناير من العام الحالي، وتم إغلاقه في يوليو الماضي.. لافة إلى مشاركة 153 مشاركا من جهات حكومية وخاصة وأفراد في الجائزة.

كما أشارت إلى أنه تم تحديد 11 فئة للجائزة، حيث ركزت، وفقا لآلية المشاركة فيها، على أفضل بحث علمي في مجال الأمومة والطفولة، وأفضل جهة صديقة للأم والطفل، وأفضل حملة أو برنامج توعوي في مجال الأمومة والطفولة، وكذلك أفضل مبادرة في مجال التعليم المبكر، وأفضل مبادرة في مجال تمكين الأطفال واليافعين من أصحاب الهمم، وفي مجال حماية الأم والطفل ودعم أسلوب الحياة الصحية للأم والطفل.

وتركز الجائزة أيضا في اختيارها للفائزين على أفضل مساهمة مجتمعية في مجال الأمومة والطفولة، وأفضل مبادرة في مجال تنمية مواهب الأطفال واليافعين.. كما سيكون للأطفال حيز كبير في هذه الجائزة، حيث سيتم تكريم الأطفال فيها وإتاحة الفرصة للمشاركة في كل الفئات كخدمات ذكية وإلكترونيات وتطبيقات مواكبة للمتطلبات الزمنية.

يذكر أن إطلاق (جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة) يصادف يوم الطفل العالمي والذي يوافق غدا الـ20 من نوفمبر، وهي جائزة دولية تعقد كل أربع سنوات.