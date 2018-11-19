مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن تطالب بضرورة وضع حد للعنف في قطاع غزة

طالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بضرورة وضع حد للعنف في قطاع غزة، داعية الطرفين" الإسرائيلي والفلسطيني" إلى العمل معا لتسوية النزاع في الشرق الأوسط بتقديم تنازلات.

وقالت هيلي، في كلمتها أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أنه يجب تقييم واضح لما حدث مؤخرا في غزة؛ وإلا فإن هذا النقاش حول السلام سيكون محكوم عليه بالفشل.

ولفتت إلى أن هناك نزاعات أخرى أكثر خطورة في الشرق الأوسط؛ في إشارة إلى النشاط الإرهابي الذى يمارسه النظام الإيراني.

وأوضحت أن طهران شنت عملية اغتيال سياسي في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، مشيرة إلى أن سلوكها لا يستهدف دولة واحدة بل الجميع.

وشددت على أن الاستخبارات الإيرانية تقوم بعمليات إرهابية بهدف التخلص من المعارضين في الخارج، معتبرة أن هذه الانتهاكات ومحاولات اغتيال المعارضين السياسيين في الأراضي الأجنبية تعكس وجه النظام الإيراني الحقيقي، مضيفة أن هذه الممارسات هى التي دفعت الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران في الخامس من الشهر الجاري، داعية إلى الاتحاد من جل وضع حد لهذا السلوك.