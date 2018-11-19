روسيا تبذل جهودا جديدة لاعتقال المستثمر البريطاني بيل براودر المنتقد لبوتين

قالت السلطات الروسية ، اليوم الاثنين ، إن أمر اعتقال دولي قد صدر بحق بيل براودر، وهو مستثمر بريطاني معروف بأنه أحد أكثر الناقدين اللاذعين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت شركة "هيرميتاج كابيتال" للاستثمار التابعة لبراودر، واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في روسيا قبل أن يتم حظر نشاطها في منتصف العقد الاول من القرن الحادي والعشرين ، بسبب ما وصفته السلطات الروسية بأنها مخاوف تتعلق بالامن القومي.

وكانت محكمة روسية أدانت براودر غيابيا في العام الماضي، بتهمة عدم دفعه ضرائب تقدر قيمتها حاليا بنحو 45 مليون دولار، إلى الحكومة الروسية.

وقد جدد مكتب الادعاء العام الروسي حاليا مزاعمه ضد براودر، حيث قال إنه زعيم لجماعة إجرامية منظمة. ويعاقب على التهمة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وكان قد تم اعتقال براودر - الذي يظهر بانتظام في البرامج الإخبارية التليفزيونية لانتقاد بوتين - لفترة وجيزة، في وقت سابق من العام الجاري بإسبانيا، بناء على أمر اعتقال دولي، ثم أُطلق سراحه بدعم من القوى الغربية.