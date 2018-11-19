شيخ عقل الدروز بلبنان ينتقد تأخر تشكيل الحكومة في ظل الأزمات المعيشية

أعرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نعيم حسن، عن امتعاضه جراء تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل المشاكل المتراكمة والمتعددة التي تشهدها البلاد.. مشيرا إلى أن الأداء السياسي في مسارات عمل الدولة أصبح يُمارس على حافة الهاوية وداخل منطقة الخطر، وتجاوز حدود الضمانة الأساسية لحفظ لبنان.

ودعا شيخ عقل الطائفة الدرزية، في كلمة له اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف، السياسيين اللبنانيين إلى التحلي بالحكمة والوعي، ومنح لبنان وشعبه فرصة النجاة من المشاكل والأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، مؤكدا أن ما يعاني منه لبنان اليوم يبعث على القلق والألم.

وأشار إلى أن الواقع السياسي يُنبىء عن بلوغ حد خطير من ضياع الفرص وتقويضها، والأخذ بعوامل الشقاق أكثر من استثمار نقاط التقاطع في المصالح السياسية الوطنية العامة، مؤكدا أن الأخطار المحدقة بلبنان تمس كيانه وأمنه واقتصاده.

وأكد أن ما تعانيه البلاد العربية والإسلامية في الوقت الراهن، يبعث على مزيد من القلق، في ضوء ما تتعرض له الشعوب العربية من تحديات وأهوال وما تقاسيه من مصاعب، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يقدم النموذج في الصمود والمقاومة بوجه غطرسة الاحتلال.