الرئيس العراقي: المنطقة تحتاج إلى تفاهم لمعالجة التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار

بحث الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الاثنين بالرياض مع ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، سبل تطوير العلاقات بين العراق والمملكة.

وذكر بيان رئاسي عراقى أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" "أن رئيس الجمهورية بحث، اليوم في المملكة العربية السعودية، مع ولي العهد السعودي سبل تطوير العلاقات بين العراق والمملكة، والعلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، فضلا عن التطورات على الساحة العربية والإقليمية".

وأكد صالح أهمية تفعيل كل مجالات التعاون بين البلدين، لما فيه خدمة للشعبين، مشيرا إلى أن "المنطقة تحتاج الى المزيد من التفاهم والحوار لمعالجة التوترات الحاصلة والحفاظ على الأمن والاستقرار".

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان "رغبة المملكة بدفع عجلة تطوير العلاقات الثنائية الى الامام والعمل على المزيد من الشراكة بما يخدم البلدين والمنطقة".