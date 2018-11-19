اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 4 مليار دولار مع نمو واردات النفط

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، أن اليابان سجلت عجزا تجاريا بقيمة 3ر449 مليار ين (أربعة مليارات دولار) في أكتوبر الماضي في أول تراجع خلال شهرين وسط زيادة واردات النفط والغاز الطبيعي المسال.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 2ر8% على أساس سنوي إلى 2ر7 تريليون ين، بينما قفزت قيمة الواردات بنسبة 9ر19% إلى 7ر7 تريليون ين، حيث زادت واردات النفط بنسبة 7ر33% كما قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 3ر49%، وفقا لما ذكرته وزارة المالية.

وتراجع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 11% إلى 4ر573 مليار ين، وسط زيادة واردات النفط والغاز الطبيعي المسال.

وحث نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليابان على إبرام اتفاقية تجارة ثنائية بشأن السلع والخدمات خلال زيارته لطوكيو، التي استمرت يومين، الأسبوع الماضي.

وقال بنس: "نحن واثقون من أن هذه الاتفاقية ستضع شروطًا للسلع، بالإضافة إلى مجالات رئيسية أخرى، بما في ذلك الخدمات".

وأضاف أن بلاده تعاني من خلل في الميزان التجاري مع ثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ "فترة طويلة جداً".

وفي عام 2017، ارتفعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 9ر6% لتصل إلى 1ر15 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 5ر10% لتصل إلى 1ر8 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 7 تريليونات ين، بزيادة 3% عن عام 2016، وفقا لما ذكرته وزارة المالية اليابانية.