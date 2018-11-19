مقتل شخصين مسلحين يشتبه بأنهما حليفان لداعش في الفلبين

أعلنت الشرطة الفلبينية، أن مسلحين يشتبه بأنهما من حلفاء تنظيم داعش قتلا اليوم الاثنين، في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من الشرطة والجيش في جنوب الفلبين أثناء نقلهما لقنبلة محلية الصنع.

وبدأ تبادل إطلاق النار عندما فتح المشتبه بهما النار على قوات الأمن أثناء مرورهما بنقطة تفتيش في مدينة تاكورونج بإقليم سلطان كودارات، على بعد 967 كيلومترا جنوب مانيلا.

وقالت الشرطة في تقرير إن القوات طاردت السيارة وحاصرت المشتبه بهما، ما أدى إلى بداية تبادل إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل المسلحين الاثنين.

وأقام الجيش والشرطة نقاط تفتيش في الإقليم بعد تلقي معلومات بأن مسلحين متحالفين مع تنظيم داعش الإرهابي سيقومون بنقل عبوات ناسفة محلية الصنع.

وذكر التقرير أن محققي الشرطة صادروا قنبلة محلية الصنع ومسدسا ومدفعا رشاشا وعلما لداعش أسود اللون من سيارة المشتبه بهما.

كان مسلحون محالفون لداعش قد حاصروا مدينة ماراوي جنوبي الفلبين العام الماضي ، ما أسفر عن معركة استمرت خمسة شهور وقتل خلالها أكثر من 1200 شخص وأسفرت عن نزوح أكثر من نصف مليون شخص.