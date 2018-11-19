وزير الخارجية البريطاني يحث إيران على عدم استخدام السجناء لتحقيق منافع سياسية

حث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إيران على عدم استخدام السجناء كأدوات لكسب منافع سياسية، داعيا إلى إطلاق سراح المواطنة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف بشكل فوري، خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين أن وزير الخارجية البريطاني عقد محادثات مطولة مع نظيره الإيراني جواد ظريف في وزارة الخارجية الإيرانية.

وحض هانت إيران على التمسك بالاتفاق النووي الذي يحد من برنامجها النووي، مضيفا أن بلاده على عكس الولايات المتحدة، ستحاول دعم الشركات الأوروبية التي تعمل في إيران ما دامت إيران تلتزم بشكل كامل بالاتفاق.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العظمى في عام 2015، والذي وصفه ترامب بأنه "معيب ويصب في صالح إيران".

وأدى انسحاب واشنطن من الاتفاق إلى إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران التي كانت رفعت بموجب الاتفاق. ويسعى ترامب من خلال حزم العقوبات إلى دفع إيران لتطبيق قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي ووقف أنشطة تطوير الصواريخ.