الشرطة العراقية: مسلحو داعش يختطفون 3 شبان شرقي تكريت

أعلن مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين العراقية، مساء اليوم الإثنين، اختطاف ثلاثة شبان من قبل عناصر تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) شرقي مدينة تكريت، 170 كلم شمالي بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي، إن «الشبان الثلاثة وهم من التركمان كانوا في زورق لصيد السمك في بحيرة العظيم غربي ناحية أمرلي 100كلم شرقي تكريت عصر اليوم حينما فقد الاتصال معهم بحلول المساء».

وأضاف البازي أن «قوة مشتركة من الشرطة والحشد الشعبي توجهت إلى المكان للبحث عنهم ،فيما وصل نداء استغاثة من الشبان الثلاثة يوضح أنهم محاصرون من قبل مسلحين ثم انقطع الاتصال».

وأوضح «البازي» أن «المسلحين الذين حاصروا الشبان هم من عناصر داعش الذين ما زالوا يتواجدون في المنطقة وخاصة في جبال حمرين التي تشرف على البحيرة والسد وتقع أيضا بالقرب من منطقة مطيبيجة التي مازالت تحت سيطرة عناصر داعش».

ومازالت مناطق محافظة صلاح الدين تشهد عمليات هجومية متكررة لعناصر داعش واختطاف مدنيين وانفجار عبوات ناسفة وسيارات مفخخة راح ضحيتها العشرات من العراقيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.