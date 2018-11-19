زعماء «حركة المظلات» بهونج كونج ينفون الاتهامات الموجهة إليهم أمام المحكمة

نفى 9 متهمين أثناء محاكمتهم في هونج كونج، اليوم الاثنين، على خلفية دورهم القيادي في احتجاجات "احتلوا وسط المدينة" التي جرت أحداثها في عام 2014، الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تشمل التحريض والتآمر لارتكاب حالة إزعاج عام.

وتضم المجموعة المعروفة باسم "المظلات التسع"، بيني تاي، وتشان كين-مان، وتشو ييو-مينج، الذين دعوا في الأصل إلى تنظيم الاحتجاجات في عام 2013، بالإضافة إلى 6 آخرين من قادة الاحتجاجات.

واحتشد العشرات من أنصارهم، الذين كان يحمل الكثير منهم مظلات صفراء، وهي التي أصبحت رمزا للاحتجاجات بعد أن استخدمها الطلاب للدفاع عن أنفسهم من الغاز المسيل للدموع، أمام محكمة غرب كولون الجزئية.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة 4 أسابيع.

وكانت الاحتجاجات التي خرجت في السادس والعشرين من سبتمبر من عام 2014، شهدت محاولة قيام نشطاء باقتحام مقر الحكومة المركزية، وذلك قبل انطلاق "حركة المظلة" السياسية.

وكانت الحركة التي استمرت 79 يوما، تطالب بانتخابات مباشرة للرئيس التنفيذي لهونج كونج، وهو أعلى مسؤول في المدينة، واحتلت مساحات واسعة من الحي المالي بالمدينة وأصابته بالشلل لفترة طويلة.