الإعلان عن حالة تفش جديدة بحمى الخنازير الإفريقية شمال شرقي الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اليوم الاثنين، اكتشاف حالة تفش جديدة بحمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة "هيلينجيانغ" شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن حالات الإصابة المكتشفة كانت في مزرعتين بمدينة "هاربين" بالمقاطعة، موضحة أن المزرعتين بهما 900 خنزير تأكد نفوق 269 منهم بسبب المرض.

وأطلقت السلطات المحلية استجابة عاجلة لفصل الخنازير المصابة وإعدامها وتطهيرها.

وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض في أغسطس الماضي في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد، ثم أُعلنت الحالات الأخرى لاحقا في العديد من المناطق الأخرى.

وحمى الخنازير الإفريقية هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الحيوانات الأخرى.