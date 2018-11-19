احتجاج مئات المكسيكيين على قافلة مهاجرين وصلت إلى تيخوانا

احتج المئات من سكان مدينة تيخوانا المكسيكية، أمس الأحد، على قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى وصلت إلى المدينة الحدودية مع خطط لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وردد ما بين 300 و 400 شخص، يلوحون بأعلام مكسيكية، شعارات ضد المهاجرين مع قيام بعض المتظاهرين بإلقاء زجاجات على الشرطة وهم يحاولون كسر طوق أمني حول الملجأ الذي يقيم فيه القادمون الجدد.

وقال أرتورو ألبا، الطبيب الذي شارك في الاحتجاج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إنهم سيبقون هنا لأشهر وسيستمرون في القدوم، من سيدعمهم؟".

وقال متظاهر آخر مرددا كلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "هذا غزو".

ووصل حوالي 2500 من المهاجرين من أمريكا الوسطى، بما في ذلك نساء وأطفال، إلى مدينة تيخوانا بعد أن سافروا شمالاً من هندوراس على مدى أكثر من شهر.

وهناك 3000 شخص آخرين في طريقهم إلى المدينة الحدودية البالغ عدد سكانها 7ر1 مليون نسمة. ويخطط معظمهم لطلب اللجوء في الولايات المتحدة، وهي عملية يمكن أن تستمر لعدة أشهر وربما تنتهي بترحيلهم.

وقالت المحتجة سيليا أوكساكا وهي تردد أيضا عبارات ترامب "على المحتلين الرحيل، إنهم قتلة، إنهم ليسوا أشخاصًا جيدين".

وهاجم الرئيس الأمريكي القافلة مرة أخرى على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلاً: "إن الولايات المتحدة غير مهيأة لهذا الغزو ولن تسانده، إنهم يتسببون في الجريمة ومشاكل كبيرة في المكسيك، عودوا إلى أوطانكم".

ويتوجه نحو 9000 من سكان أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة في مجموعات مختلفة.

ولمواجهة القافلة أرسل ترامب آلاف الجنود لإغلاق الحدود الجنوبية للبلاد.