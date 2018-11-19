مفوض عام الأونروا يعلن انخفاض العجز المالي للوكالة

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أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول انخفاض العجز المالي للوكالة.

وأوضح، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في منطقة البحر الميت بالأردن، إن العجز تراجع من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار.

وأضاف أن "الوكالة كانت أمام مفترق طرق بعد القرار الأمريكي بوقف الدعم عنها"، لافتاً إلى أن الأردن ساهم في توفير الدعم للوكالة.

وحول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية، قال كرينبول :"هناك 430 ألف لاجئ فلسطيني داخل سورية مشردون".

ويعيش في الأردن حوالي 2ر2 مليون لاجئ فلسطيني، بحسب بيانات أونروا.

وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك قرب دمشق، قال المفوض :"مخيم اليرموك نعتبره حاله خاصة، وكان هناك زيارة موخرا، هناك دمار هائل، وأصيبت منشآت الوكالة داخل المخيم".

وأشار إلى أنه جرى التواصل مع السلطات السورية بشأن عودة تدريجية للاجئين الفلسطينيين للمخيمات في سورية.